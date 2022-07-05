В июне в результате несчастных случаев на производстве погибли шесть человек

В июне в результате несчастных случаев на производстве в Латвии погибли шесть работников, сообщила старший эксперт отдела охраны труда Государственной инспекции труда (ГИТ) Агния Муране.

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Согласно оперативным данным, из шести несчастных случаев со смертельным исходом четыре, вероятно, не связаны с воздействием факторов риска производственной среды, поэтому лишь два несчастных случая на производстве могли произойти из-за воздействия факторов производственной среды.

Несчастные случаи на производстве, в ходе расследования которых установлено, что они не связаны с воздействием факторов производственной среды, то есть смерть по естественным причинам, не включаются в статистику ГИТ.

В июне также произошло десять тяжелых несчастных случаев на производстве. Если на производстве произошел серьезный несчастный случай или несчастный случай со смертельным исходом, инспектор ГИТ проводит осмотр места происшествия.

Согласно информации ГИТ, семь несчастных случаев произошли в сфере обрабатывающей промышленности: на людей упали тяжелые предметы, произошло зажимание руки в оборудовании, контакт пальцев с режущим инструментом оборудования, а также были получены травмы в результате падения. Еще три несчастных случая на производстве произошли в сфере здравоохранения и социальной защиты: два стали результатом дорожно-транспортного происшествия, а в одном случае травмы были получены при падении.

В таких отраслях, как торговля, услуги размещения и питания, строительство, образование, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные услуги, произошло по одному несчастному случаю. Большинство несчастных случаев произошло в результате падения, когда на работника наехал погрузчик, человек упал в бункер с зерном, а также смерть пострадавшего наступила по причине ухудшения состояния здоровья.