В кафе студенческого общежития вспыхнул пожар: эвакуировано более 100 человек

В конце прошлой недели по неизвестной причине загорелось кафе, расположенное на первом этаже студенческого общежития на ул. Маза Лубанас. Благодаря охраннику из помещений удалось эвакуировать около 160 постояльцев, преимущественно зарубежных студентов. Директор общежития не понимает, что могло послужить причиной возгорания, и ждет результатов расследования.

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Как отмечает Degpunktā, пожар вспыхнул ночью, когда студенты уже спали. Внезапно сработал сигнал тревоги.

"Противопожарные сирены звучат часто, но всегда это было в учебных целях. В этот раз мы все всполошились", — отметил студент Искандар, который подчеркнул, что на этот раз сирены звучали дольше обычного.

По предварительным данным, в кафе на первом этаже загорелось оборудование для подогрева еды. Дым стал распространятся стремительно, в спешном порядке началась и эвакуация, которой руководили охранник и администратор общежития.

К моменту приезда спасателей в здании еще оставались люди, их приходилось выводить из задымленного здания. Площадь пожара оказалась небольшой: огонь не успел распространиться благодаря быстрой реакции работника охраны.

Причины возгорания устанавливаются.