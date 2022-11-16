В канал возле отеля упал юноша: спасатели ищут его второй день
Foto: LETA

В минувший вторник в Лиепае продолжились поиски упавшего в Торговый канал юноши.

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По данным "Курземес вардс", сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы проверяли водоем как с лодки, так и при помощи водолазов, но безуспешно. С наступлением сумерек, поисковые работы были прекращены, их продолжат сегодня.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на 14 ноября полиция получила информацию о пропавшем молодом мужчине, который, судя по записям видеонаблюдения, упал в Торговый канал.

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