В канаве нашли раненную и брошенную умирать собаку: ветеринарам не удалось ее спасти (ОБНОВЛЕНО)

В минувший понедельник руководитель общества защиты животных Ķepu-ķepā Гундега Бидере получила звонок о том, что в канаве найдена собака, которую, возможно, сбила машина. Ренгент показал, что в животное стреляли. Чтобы выжить, Джосси требовалась помощь, однако несмотря на всеусилия, спасти несчастное и измученное животное не удалось.

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"Ближе к вечеру к нам привозят собаку. Нет, не щенка, взрослую собаку… Собаку, вся спина которой покрыта личинками и яйцами, собаку, которая даже не успела высохнуть, которая трясется от боли и страха. Считываю чип. О, есть! Отправляю ветеринару — даже зарегистрирована. Созваниваюсь с хозяином — тот даже не помнит, когда собака пропала. Дня два-три назад… Без слез на собаку не взглянешь. После идиотского диалога с хозяином понимаю, что к врачу собаку повезу я, что в очередной раз собака попала к идиоту", — рассказывает Гундега Бидере.

Параллельно глава Ķepu-ķepā звонила ветеринарам, но в тот момент никто не мог приехать. Гундега сама измеряла температуру и постоянно держала связь с ветеринаром, ставила капельницу с витаминами, осматривала слизистую, приходя в ужас от вида червей.

"Звонок в Латвийский сельскохозяйственный университет. Сажусь в машину и еду. Собачка спит, укутанная в одеяла.И начались круги ада — капельницы, анализы крови, рентген. В собакустреляли! На рентгене видны дробинки… Несколько дробей в теле собаки. Об операции сейчас не может быть и речи, поскольку вес собаки всего 6,5 кг, а должно быть как минимум 8,5-9 кг",- отмечает Гундега Бидере, добавляя, что в тот момент собака была не состоянии самостоятельно кушать и справлять нужду.

Foto: Ķepu-Ķepā

Прошло два дня, но Джосии — так зовут собаку — оказалась борцом, несмотря на изъеденную блохами кожу, запущенные проблемы с глазами, дробь и червей, которые вылезают из ран. Животное не сдается, с радостью кушает из шприца, пытается вставать.

"На данный момент все зависит от желания жить. Ветеринары делают все, что возможно, чтобы собачонка выжил. А мы, мы не сдаемся. Мы идем, падаем и встаем, чтобы им помочь, но мы не в силах сделать все", - отметила Гундега.

Foto: Ķepu-Ķepā

Однако позже стало известно, что у Джосси начался некроз, собака отказалась вставать и принимать пищу. В итоге, измученного Джосии пришлось усыпить. Общество защиты животных запросило в ветклинике справку, чтобы при содействии юриста передать ее вместе с заявлением в Госполицию и привлечт виновных к отвественности.

"Мне в очередной раз приходится вешать на шею торбу попрошайки и просить поддержки у окружающих. Поддержка для тех, кто выброшен и брошен, болен и, да, изуродован осознанными действиями человека. Единственное, что я могу попросить, это поддержать. Поддержать Джосси в борьбе за жизнь и те сотни пар глаз, которые ждут своего счастья в вольерах.

Foto: Ķepu-Ķepā

Мы — организация no-kill, которая борется не покладая рук, чтобы сделать этот мир хоть чуточку лучше, чтобы в нем было меньше страданий. Для тебя это кружечка кофе, а для них — возможность жить. Не будь равнодушен, не оставайся в стороне и открой свое сердце. У них нет больше никого, только мы — те, у кого сердце на правильном месте. Спасибо тебе от имени всех их!" — говорит руководитель общества защиты животных Гундега Бидере.

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