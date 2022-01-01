В канун Нового года задержаны 18 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения
Foto: PantherMedia/Scanpix

В последний день минувшего года в Латвии было зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали восемь человек, при этом 18 водителей были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщила Государственная полиция.

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В пятницу зарегистрировано три пострадавших в авариях в Риге и ее окрестностях, двое — в Видземе и по одному — в Земгале, Латгале и Курземе. Двое из пострадавших были пешеходами, а один — велосипедистом.

Вчера было составлено 128 протоколов за превышение разрешенной скорости движения и еще пять водителей были наказаны за агрессивный стиль вождения.

Всего за сутки полиция составила 267 протоколов о нарушениях ПДД.

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