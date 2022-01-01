В канун Нового года задержаны 18 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения

В последний день минувшего года в Латвии было зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали восемь человек, при этом 18 водителей были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщила Государственная полиция.
В пятницу зарегистрировано три пострадавших в авариях в Риге и ее окрестностях, двое — в Видземе и по одному — в Земгале, Латгале и Курземе. Двое из пострадавших были пешеходами, а один — велосипедистом.
Вчера было составлено 128 протоколов за превышение разрешенной скорости движения и еще пять водителей были наказаны за агрессивный стиль вождения.
Всего за сутки полиция составила 267 протоколов о нарушениях ПДД.