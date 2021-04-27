В Карибском море задержаны граждане Эстонии и Латвии с грузом кокаина

В Карибском море в середине апреля, неподалеку от Сент-Люсии задержали яхту с 200 кг кокаина на борту. Находившиеся на ней гражданин Эстонии и гражданин Латвии были помещены в следственную тюрьму. Об этом пишет портал rus.postimees со ссылкой на новостной портал Барбадоса Loop.

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Подчиняющиеся Франции антильские вооруженные силы (FAA) задержали яхту вечером 15 апреля и конфисковали 210 кг наркотиков, пишет новостной портал Барбадоса Loop.

В пятницу, 23 апреля, пойманные с кокаином 43-летний гражданин Эстонии и 64-летний гражданин Латвии предстали перед судом Мартиники и были взяты под стражу на время предварительного следствия.

Им предъявлено обвинение в организации наркотрафика и членстве в преступной группировке. В случае обвинительного приговора их может ждать до 30 лет лишения свободы.

FAA подчиняется Франции, это воинское подразделение действует в районе Французских Антильских островов.