В Каугури загорелся жилой дом, пострадали три человека и погибли коты

Вечером 1 января загорелась квартира в жилом пятиэтажном доме в Каугури. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, пострадали три человека. Как сообщают в социальных сетях, погибли домашние коты.

Как порталу Delfi сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола, вызов поступил в 21:24. Загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажного дома.

Из горящей квартиры удалось спасти трех человек, они пострадали и были переданы медикам. В 21:59 огонь удалось локализовать.

В группе Kauguri City в Facebook пишут о том, что из квартиры не удалось спасти котов: они были в той комнате, которая загорелась первой. Там же опубликовали видео пожара и сообщили адрес дома, где случилось ЧП: улица Сколас, 63а.