В Каунасе задержан вертолет, который должен был лететь в Россию: UP-RB008 прибыл из Латвии

Частный вертолет не был допущен к вылету из аэропорта Каунаса для полета в российский Псков по подозрению в обходе международных санкций, сообщила в понедельник Литовская администрация безопасности на транспорте (ЛАБТ). Вертолет был задержан при проверке его полетных данных и другой информации, говорится в сообщении.

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"Полетные данные вертолета UP-RB008 и вся информация, связанная с этим воздушным судном, в настоящее время изучаются органами, ответственными за выполнение международных санкций", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, вертолет прибыл из Латвии в аэропорт Палукниса в Тракайском районе в пятницу, а затем в тот же день прилетел в Каунас.

В понедельник владелец воздушного судна связался с ЛАБТ, сообщив, что вертолет должен был лететь в Астану (Казахстан), сейчас ожидаются все необходимые документы, чтобы не нарушить международные санкции.

"Вертолету, который в настоящее время находится на стоянке в аэропорту Каунаса, не будет разрешено покинуть Литву до тех пор, пока все обстоятельства полета не будут оценены ЛАБТ", — заявили в администрации.

Европейский союз запрещает выдачу разрешения на посадку, взлет или полет над территорией Сообщества всем российским авиаперевозчикам и воздушным судам, зарегистрированным в этой стране и принадлежащим, зафрахтованным или иным образом контролируемым российскими физическими или юридическими лицами.