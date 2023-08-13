В Кегумсе водитель Lexus вылетел с дороги и погиб

В Кегумсе днем в субботу разбился насмерть водитель легкового автомобиля после того, как вылетел с дороги и совершил несколько переворотов, сообщает Государственная полиция.

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Инцидент со смертельным исходом случился 12 августа вскоре после 14:00. В Кегумсе Огрского края на участке трассы Рига-Даугавпилс водитель Lexus по неизвестным причинам выехал за пределы дороги и несколько раз перевернулся. В результате ДТП водитель скончался на месте аварии от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

За минувшие сутки, 12 августа, в Латвии зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 20 человек, один человек погиб.

В Рижском крае зарегистрировано 11 пострадавших, по четыре - в Курземе и Латгале, один - в Видземе.

Всего в сфере дорожного движения принято 477 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 235 - за превышение скорости.

Помощь спасателей потребовалась в ночь на 13 августа, когда они выехали на улицу Ригас в Ливаны, где машина оказалась в кювете. Спасатели с помощью гидроинструмента освободили трех человек, застрявших в легковушке, еще двое выбрались из нее самостоятельно.