В Кекавском крае выгорело пять гектаров леса

В Кекавском крае в понедельник, 23 мая был потушен обширный лесной пожар, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на место происшествия поступил в 11.47. Горел лес на площади пять гектаров. В тушении огня принимали участие также сотрудники Государственной службы леса.

Как сообщалось, в понедельник серьезный пожар произошел также под Олайне, где горел лес на площади 3,5 гектара. Тушить пламя прибыли шесть автоцистерн Службы леса и четыре автоцистерны Государственной пожарно-спасательной службы. Причины возгорания пока неясны.

Всего в этом году зарегистрировано уже 180 лесных пожаров, выгорело 118,5 га леса.