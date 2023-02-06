В Кенгарагсе горела квартира в 12-этажном доме: эвакуировано и спасено более 30 человек

В минувшую субботу спасатели получили вызов в 12-этажный дом на ул. Маскавас в Риге, где около 05.30 вспыхнул пожар.

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По информации пресс-службы Государственной пожарно-спасательной службы, в доме загорелась квартира на 4-м этаже: на площади 15 квадратных метров горели бытовые вещи. Из-за сильного задымления пожарным пришлось использовать маски и спасать 10 человек. Также сообщается об одном пострадавшем.

Кроме того, из здания эвакуированы 22 человека. Спасательные работы на месте происшествия были завершены в 07.05. Причины возгорания устанавливаются.