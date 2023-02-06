В Кенгарагсе горела квартира в 12-этажном доме: эвакуировано и спасено более 30 человек
Foto: LETA

В минувшую субботу спасатели получили вызов в 12-этажный дом на ул. Маскавас в Риге, где около 05.30 вспыхнул пожар.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По информации пресс-службы Государственной пожарно-спасательной службы, в доме загорелась квартира на 4-м этаже: на площади 15 квадратных метров горели бытовые вещи. Из-за сильного задымления пожарным пришлось использовать маски и спасать 10 человек. Также сообщается об одном пострадавшем.

Кроме того, из здания эвакуированы 22 человека. Спасательные работы на месте происшествия были завершены в 07.05. Причины возгорания устанавливаются.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие