В Кенгарагсе горела квартира: в огне пожара погиб человек

В пятницу вечером при пожаре на улице Саласпилс погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Вызов был получен в 17:10. В пятиэтажном доме горела кухня и канализационная шахта, площадь пожара была 13 квадратных метров. В 18:58 пожар был потушен.

Также в 13:43 был получен вызов на улицу Старта в Риге. Горела котельная, брикеты и бытовые предметы. Пострадал человек, он был передан медикам. Пожар был ликвидирован в 15:03.

В Амбельской волости Аугшдаугавского края днем загорелась мебель в трехкомнатной квартире, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадал человек. Вызов был получен в 12:33, в 14:52 пожар потушили.

В 22:19 был получен вызов на улицу Астотес в Риге, горело нежилое здание площадью 40 квадратных метров. Пожар был потушен в 00:20. Пострадал человек.

Всего за сутки было получено 89 вызовов — 47 на пожары, в том числе 19 пожаров лесной травы и два лесных пожара, 30 вызовов — на спасательные работы, 12 вызовов были ложными.