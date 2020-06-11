В Кенгарагсе открытым пламенем горел склад и цех сети ресторанов LIDO (ОБНОВЛЕНО)

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в Риге в 21.30 загорелись помещения цеха по переработке мяса и производству мясных изделий сети ресторанов LIDO.
Как отметили в ГПСС, горела двухэтажная деревянная постройка. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов — 32 спасателя. Также к ликвидации пожара привлечены дополнительные ресурсы.
Глава совета и основатель предприятия LIDO Гунарс Кирсонс пояснил, что горит принадлежащий фирме склад и цеза на ул. Кенгарага.
Глава правления LIDO Рита Аузиня сообщила, что в цеху по переработке мяса и производству мясных изделий сработали детекторы дыма, согласно правилам внутреннего распорядка, охранники вызвали пожарных.
По ее словам, в цеху работали два человека, успевшие самостоятельно покинуть помещения после того, как сработали детекторы.
"К счастью, никто из работников не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна. Однако мы исключаем возможность злоумышленного поджога", — подчеркнула Аузиня, добавив, что, по предварительным данным, выгорело около 100 квадратных метров полезной площади.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГПСС.
Šovakar Ķengaragā izcēlies ugunsgrēks kādā divstāvu ēkā. Notikuma vietā patlaban strādā 32 ugunsdzēsēji glābēji, tiek piesaistīti papildu resursi, informē @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/Wc5j24KlC5— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 11, 2020