В Кенгарагсе открытым пламенем горел склад и цех сети ресторанов LIDO (ОБНОВЛЕНО)

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в Риге в 21.30 загорелись помещения цеха по переработке мяса и производству мясных изделий сети ресторанов LIDO.

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Как отметили в ГПСС, горела двухэтажная деревянная постройка. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов — 32 спасателя. Также к ликвидации пожара привлечены дополнительные ресурсы.

Глава совета и основатель предприятия LIDO Гунарс Кирсонс пояснил, что горит принадлежащий фирме склад и цеза на ул. Кенгарага.

Глава правления LIDO Рита Аузиня сообщила, что в цеху по переработке мяса и производству мясных изделий сработали детекторы дыма, согласно правилам внутреннего распорядка, охранники вызвали пожарных.

Foto: LETA

По ее словам, в цеху работали два человека, успевшие самостоятельно покинуть помещения после того, как сработали детекторы.

Foto: LETA

"К счастью, никто из работников не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна. Однако мы исключаем возможность злоумышленного поджога", — подчеркнула Аузиня, добавив, что, по предварительным данным, выгорело около 100 квадратных метров полезной площади.

Foto: LETA

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГПСС.