В Кенгарагсе открытым пламенем горит склад сети ресторанов LIDO
Foto: F64

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в Риге в 21.30 загорелись производственные помещения в Кенгарагсе. Позже было уточнено, что горит склад предприятия LIDO. Дым от пожара виден из разных районов Риги.

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Как отметили в ГПСС, горит двухэтажная деревянная постройка. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов — 32 спасателя. Также к ликвидации пожара будут привлечены дополнительные ресурсы.

По свидетельствам очевидцев, ЧП произошло у ресторана LIDO Krievu sēta, что на ул. Кенгарага. Глава совета и основатель предприятия LIDO Гунарс Кирсонс пояснил, что горит принадлежащий фирме склад.

Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших пока не поступало. Известно, что до прибытия спасателей из горящего здания были эвакурованы два человека.



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LETA

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LETA
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