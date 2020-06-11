В Кенгарагсе открытым пламенем горит склад сети ресторанов LIDO

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в Риге в 21.30 загорелись производственные помещения в Кенгарагсе. Позже было уточнено, что горит склад предприятия LIDO. Дым от пожара виден из разных районов Риги.

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Как отметили в ГПСС, горит двухэтажная деревянная постройка. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов — 32 спасателя. Также к ликвидации пожара будут привлечены дополнительные ресурсы.

По свидетельствам очевидцев, ЧП произошло у ресторана LIDO Krievu sēta, что на ул. Кенгарага. Глава совета и основатель предприятия LIDO Гунарс Кирсонс пояснил, что горит принадлежащий фирме склад.

Информации о причинах возгорания, а также о пострадавших пока не поступало. Известно, что до прибытия спасателей из горящего здания были эвакурованы два человека.

Šovakar Ķengaragā izcēlies ugunsgrēks kādā divstāvu ēkā. Notikuma vietā patlaban strādā 32 ugunsdzēsēji glābēji, tiek piesaistīti papildu resursi, informē @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/Wc5j24KlC5 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 11, 2020



