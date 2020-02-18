В Кенгарагсе педофил заманил на чердак 10-летнюю девочку: жертв может быть больше (ДОПОЛНЕНО)

Сотрудники Латгальского участка Рижского регионального управления полиции 15 февраля задержали мужчину (1976 г.р.), подозреваемого в развратных действиях с малолетним ребенком. У полиции есть основания полагать, что от рук задержанного могли пострадать и другие дети. В 2009 году он был признан частично вменяемым.

В минувшую пятницу, около 16.00 часов была получена информация о том, что в Кенгарагсе некий незнакомец зашел в лифт с 10-летней девочкой, затем обманом заманил ее на чердак дома, где и подверг сексуальному насилию. Потерпевшая подробно описала внешность насильника, после чего на основании свидетельств был составлен портрет предполагаемого преступника. Полиция установила личность нападавшего, и уже 15 февраля в результате поисков он был найден и задержан.

Свою вину в содеянном мужчина признал. Известно, что ранее он был неоднократно судим за совращение и развратные действия в отношении малолетних. В настоящее время он помещен под арест, начат уголовный процесс.

У следствия есть основания полагать, что у насильника могли быть и другие жертвы. Если вы опознали в этом человеке своего обидчика, просьба сообщать в полицию по телефонам: 67085929, 110. Также можно обратиться и в ближайший участок полиции.

Foto: Policija

Как уже сообщал портал Delfi, в 2009 году Рижский окружной суд признал этого мужчину виновным в вовлечении малолетних в развратные действия. Подсудимый полностью признал свою вину в содеянном, поэтому суд проходил без проверки доказательств. Тогда его приговорили к 6 годам лишения свободы и обязали пройти лечение в психиатрической больнице.

В деле пострадавшими были признаны девять девочек в возрасте от 7 до 12 лет. Обычно преступления совершались в подъезде домов Зиепниеккалнса или Латгальского предместия Риги, в основном, на ул. Маскавас. Одно из преступлений Романовскис не успел совершить, поскольку его спугнула одна из жительниц дома.

На 2009 год мужчина был уже дважды судим за совершение подобных преступлений, в последний раз из мест лишения свободы он вышел 2 февраля 2009 года, а уже спустя несколько месяцев совершил новое преступление.

Впервые о маньяке в полиции заговорили в конце апреля 2009 года, когда за несколько дней было зарегистрировано несколько схожих нападений на девочек. Однако составить его фоторобот не представлялось возможным — девочки запоминали только то, что нападавший был высоким, взрослым и говорил по–русски.

Во всех случаях он использовал один и тот же прием — усыплял бдительность детей упреками в том, что они неаккуратно одеты. Пока дети подтягивали колготки, он подхватывал их, буквально вносил в ближайший подъезд и там давал волю своим больным сексуальным фантазиям — стаскивал с малышек колготки и бил их по попам либо ладонью, либо ремнем.

Задержать маньяка удалось 12 мая. Психиатрическая экспертиза признала извращенца лишь частично вменяемым.