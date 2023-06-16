В Кенгарагсе под колеса трамвая попала женщина: полиция ищет свидетелей ДТП

По информации пресс-службы Госполиции, 15 июня, в 17.40, возле дома номер 323 по ул. Маскавас произошло ЧП: отъезжая от остановки "Улица Эглайнес/Dole (по направлению от улицы Езупа Ранцана в сторону улицы Эглайнес), трамвай наехал на женщину.

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Пострадавшая получила в результате инцидента травмы и была доставлена в больницу.

Очевидцев аварии, а также обладателей записей видеорегистраторов, которые могли зафиксировать момент происшествия, просят обращаться в полицию по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.