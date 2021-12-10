В Кенгарагсе подростки помогли потушить загоревшийся BMW снегом

В Кенгарагсе владелец автомобиля BMW оставил заряжаться аккумулятор в своей машине, но через некоторое время заметил, что транспортное средство начало дымиться и вот-вот загорится синим пламенем. Однако, к счастю, автомобиль от возгорания спасли подростки, сообщает передача Degpunktā.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Исходящий от автомобиля дым прохожие заметили в обеденное время. Первые, кто догадался, что с машиной что-то не в порядке, были подростки.

Молодой парень по имени Эдвинс, который помог потушить автомобиль, рассказал, что вышел из парикмахерской, когда ему сообщили о горящем BMW. Он с друзьями помог потушить транспортное средство.

"Мы использовали снег, пытались его под машину положить, чтобы погасить огонь. Пытались и ворота открыть, но не получилось, потому что ключ был впереди. Пытались потушить, ребята тоже помогали, так что по сути все получилось", — сказал Эдвинс.

Самоотверженность подростков оценили пожарные, которые предотвратили горение BMW полностью.

Владельцы автомобиля рассказали журналистам Degpunktā, что, вероятно, причина возгорания была связана с коротким замыканием, поскольку аккумулятор был оставлен заряжаться в машине.