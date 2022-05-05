В Кенгарагсе совершено убийство: в преступлении подозревается сын убитого
Foto: Valsts policija

Вечером 1 мая в микрорайоне Кенгарагс сотрудники рижского полицейского спецназа задержали мужчину 1966 г.р., подозреваемого в убийстве своего отца 1939 г.р.

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Сообщение о преступлении поступило на пульт дежурного Госполиции вечером 1 мая. Когда полицейские прибыли по указанному адресу в Кенграгасе, было установлено, что в ходе семейного конфликта сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил пожилого отца по лицу, а затем нанес ножевое ранение в область сердца. От полученных ранений пенсионер скончался.

В Госполиции сообщили, что задержанный мужчина ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка.

3 мая суд выдал санкцию на его арест. Расследование ведут сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона

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