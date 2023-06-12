В Кенгарагсе в результате пожара и взрыва пострадали два человека
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Два человека пострадали в результате пожара и взрыва в Кенгарагсе в воскресенье, сообщает Государственная пожарно-спасательная службе (ГПСС).

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В 14:58 поступил звонок на улицу Рушону в Риге, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горели оставленные без присмотра пригоревшие продукты. Пожарные спасли одного человека, пострадавшего в результате инцидента, и передали его медикам.

В 15:26 ГПСС получила информацию о взрыве на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Прушу. В результате инцидента из здания эвакуировали 27 человек, один человек был ранен, его передали медикам.

Также вчера в Кулдигском крае спасатели нашли в пруду погибшего человека.

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