В Кенгарагсе задержали грабителя-рецидивиста, напавшего на пенсионерку

По сообщению пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 9 апреля в Кенгарагсе была ограблена пенсионерка. Когда полицейские задержали подозреваемого, выяснилось, что он причастен к еще двум аналогичным преступлениям в этом микрорайоне.

Как отмечают в полиции, 9 апреля возле подъезда своего дома стояла пенсионерка, которая собиралась войти. В это время к ней подбежал незнакомец, который вырвал из рук сумку с пенсией, и скрылся. Потерпевшая стала звать на помощь, и свидетели сразу же вызвали полицию.

Прибывшие полицейские установили приметы нападавшего и отправились искать его по прилегающим к месту происшествия окрестностям. В скором времени нападавшего удалось задержать. Им оказался неоднократно судимый за кражи наркоман (1980 г.р.), который совсем недавно вышел из мест лишения свободы. Во время допроса он сознался еще в двух "рывках" сумок на территории Кенгарагса. Примечательно, что 2 апреля его уже задерживали за кражу еще одной сумки в этом же микрорайоне.

Поскольку задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции за кражи и грабежи, его оставили под арестом. По делу начат уголовный процесс.