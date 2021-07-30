В Кенгарагсе задержали пьяного водителя: в его организме зафиксировали 4,4 промилле
Foto: Kadrs no video

В ночь на 25 июля сотрудники Госполиции при патрулировании Кенгарагса и окрестностей заметили возле Румбулы подозрительный Audi, направлявшийся от пляжа в сторону ул. Маскавас.

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По информации Degpunktā, полицейские рассказали, что, заметив их приближение, водитель сначала резко ударил по тормозам, а затем снова продолжил движение. Когда он начал совершать еще один рискованный маневр, сотрудники полиции решили его остановить и проверить.

В салоне Audi находились три человека и ощущался сильный запах алкоголя. Также оказалось, что у водителя нет прав. Прибывшие "дорожники" проверили нарушителя на содержание в организме алкоголя и констатировали 4,4 промилле.

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