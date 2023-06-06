В Кенгарагсе задержан возможный зоофил и педофил
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Госполиция задержала мужчину по подозрению в педофилии и зоофилии, сообщает портал rus.lsm.lv. На своем канале в Телеграм он размещал видео того, как издевался над собственной собакой и приставал к несовершеннолетним.

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Волонтеры — Патриция и ее подруга — занимаются защитой животных. Недавно обратили внимание в социальных сетях на то, что некий житель Кенгарагса в своем Telegram-канале часто выкладывает странные видео. На некоторых из них запечатлен он сам, а на некоторых — он и его собака по кличке Мухтар, над которой он прямо на видео издевается.

На других видео мужчина производит с собакой действия, которые возможно могут быть расценены, как зоофилия.

Однако, записывая очередное видео, мужчина сам раскрыл свое местоположение — на тот момент он находился в общественном месте.

Девушки-волонтеры вызвали полицию. На место оперативно прибыло подразделение "Омега". Стражи порядка задержали молодого человека прямо в кафе. В полиции волонтеры узнали, что мужчина не только издевался над своей собакой, но у него есть и малолетние жертвы.

"Меня попросили обратиться к людям, которые могли пострадать. Родители детей или просто свидетели. Чтобы они приехали в кенгарагский отдел и написали об этом. Многие люди мне и моей подруге написали, что это "кенгарагский педофил". Так его называют. И многие девочки мне написали, что они гуляли по парку. Он к ним приставал. Он заставлял их подписаться на свой Telegram-канал. Зайти посмотреть, где он выставляет себя полностью голым", — поделилась с порталом rus.lsm.lv Патриция.

В Госполиции подтвердили информацию о задержании 35-летнего мужчины из Кенгарагса.

"В связи с деятельностью мужчины Госполиция начала уголовный процесс (..) за пытки животного, за растление малолетнего, а также за оборот материалов порнографического характера, которые содержат сцены сексуального взаимодействия человека с животным. 1 июня выяснив местонахождение мужчины, сотрудники полиции его задержали. В прошлую пятницу к нему была применена мера пресечения содержание под стражей", — сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Известно, что мужчина орудовал в окрестностях Рижской 72-й средней школы и там приставал к детям и подросткам, поэтому всех пострадавших от действий мужчины просят обращаться с заявлениями в полицию.

Собака Мухтар сейчас находится в приюте Ulubele.

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