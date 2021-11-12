В Киеве задержали британку, заказавшую похищение туриста из Латвии

Подданная Великобритании и ее украинские подельники предстанут перед судом в Киеве за организацию похищения гражданина Латвии в Киеве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры Киева, 49-летняя британка прилетела в Киев со своим 45-летним знакомым из Латвии. Затем она попросила приятеля поехать с ней в Борисполь, где их уже встречали двое сообщников (следствие выяснило, что это были местные жители 1975 и 1977 г.р.).

В прокуратуре пояснили, что приехав по адресу, латвиец и его спутница вошли в дом, где их встретили двое мужчин. Незнакомцы накинулись на гражданина Латвии, избили его, а затем сообщили, что тот якобы задолжал значительную сумму денег и должен немедленно их вернуть.

После суток пребывания в неволе латвиец перечислил на счет женщины более 15 000 фунтов стерлингов. Сразу же после этого его отпустили, и потерпевший обратился в полицию.

Уголовное дело было начато по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека", "Разбой", "Вымогательство".