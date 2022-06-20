В Клайпеде перевернулась машина из Латвии: водитель оказался пьян

В Клайпеде, в Римкай, в результате ДТП на крышу перевернулся автомобиль. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
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Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 20.08. Сообщалось, что около Римкай, в Клайпеде, в дерево врезался и перевернулся автомобиль VW Passat с латвийскими номерами.
На место происшествия выехали пожарные, скорая и полиция. Спасатели перевернули автомобиль на колеса и отключили аккумулятор.
В организме водителя 1989 г.р. констатировали 2,61 промилле. Его временно поместили в КПЗ. Ведется следствие.
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