В клубе Юрмалы на "стриптиз-шоу" работали проститутки: задержаны трое сутенеров и имущество на 643 000 евро

Госполиция закончила расследование и передала в прокуратуру материалы для начала уголовного преследования по делу о сутенерстве в одном из ночных клубов Юрмалы. Задержаны трое — мужчина 1967 г.р. и женщины 1968 и 1985 г.р.

В этом ночном клубе под прикрытием "стриптиз-шоу программы" клиенты могли получить секс-услуги за плату. Также клиент мог за определенную сумму "выкупить" танцовщиц, чтобы забрать с собой для развлечений вне стен клуба. Часть доходов от этого преступного бизнеса получали фактический владелец заведения и администратор.

Известно, что двое из нынешних задержанных — мужчина 1967 г.р. и женщина 1968 г.р. — в 2013 году уже были задержаны в этом же клубе за сутенерство и впоследствии приговорены к пяти годам лишения свободы условно с последующим испытательным сроком еще на пять лет. Однако, как выяснилось, данная мера не остановила злоумышленников.

В рамках нового уголовного процесса наложен арест на недвижимость, имущество и денежные средства общей суммой более 643 тысячи евро.