В Краславе поймали пьяного водителя без прав на краденой машине

В четверг в Краславе полиция задержала пьяного молодого человека, который ехал на краденом автомобиле без прав, сообщила представитель Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите.

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Подозрительную машину патрульная полиция заместила около 22:00. Ее остановили, и при проверке документов выяснилось, что водитель вломился в один из гаражей в Краславе, угнал Volkswagen Polo и поехал на нем кататься.

Прав у угонщика не было, при проверке было констатировано 0,74 промилле алкоголя. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за разные правонарушения.

Начат уголовный процесс по факту кражи транспортного средства, порчи чужого имущества, вождения без прав и вождения в пьяном виде.