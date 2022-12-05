В Краславском крае подо льдом погиб человек

В Краславском крае провалился под лед и погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Несчастье произошло в Извалтской волости, где человек находился на льду водоема и провалился примерно в 100 метрах от берега.

Спасатели доставили мужчину на берег и передали его медикам, которые констатировали смерть.