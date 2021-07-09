В Краславском крае при пожаре пострадал человек
Foto: LETA

В Краславском каре в четверг вечером в пожаре пострадал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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На месте происшествия горела хозяйственная постройка и трактор, общая площадь горения составила 20 квадратных метров. В пожаре пострадал один человек, который передан медикам скорой.

Также в четверг был получен вызов в волость Свитенес Баусский край, где горел одноэтажный ангар на площади 250 квадратных метров и находившиеся внутри два грузовика.

За минувшие сутки VUGD получила 60 вызовов, из которых 21 - на пожар, 24 - на спасательные работы.

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