В Краславском крае при пожаре пострадал человек

В Краславском каре в четверг вечером в пожаре пострадал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На месте происшествия горела хозяйственная постройка и трактор, общая площадь горения составила 20 квадратных метров. В пожаре пострадал один человек, который передан медикам скорой.

Также в четверг был получен вызов в волость Свитенес Баусский край, где горел одноэтажный ангар на площади 250 квадратных метров и находившиеся внутри два грузовика.

За минувшие сутки VUGD получила 60 вызовов, из которых 21 - на пожар, 24 - на спасательные работы.