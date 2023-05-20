В Краславском крае утонул человек

В пятницу в Краславском крае в озере Освас был найден утонувший, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В пятницу около восьми вечера поступил вызов в Берзиньскую волость Краславского края, где, по словам свидетеля, в озере Освас перевернулась лодка с двумя людьми.

С помощью катера пожарные обыскали озеро и вытащили из воды одного погибшего. Поиски второго человека продолжались почти до полуночи, но безуспешно. Поиски продолжатся сегодня.

В пятницу в 17:27 пожарные выехали на улицу Маза Ренцену в Риге, где возник пожар в здании автосервиса. Горели первый этаж здания площадью 120 кв. м и второй этаж площадью 120 кв. м, а также легковые автомобили и мопед.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступил 51 вызов — 24 на пожары, 16 на спасательные работы, а 11 вызовов оказались ложными.