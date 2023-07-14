В крыло самолета airBaltic, летевшего в Ригу, ударила молния: Bombardier пришлось вернуться в Гамбург
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По информации очевидцев, 4 июля в крыло самолета авиакомпании airBaltic, выполнявшего рейс BT252 из Гамбурга (Германия) в Ригу, попал разряд молнии. По этой причине вскоре после взлета Bombardier C-Series CS-300 вернулся в аэропорт Гамбурга.

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Представители национального авиаперевозчика подтвердили порталу Delfi информацию о ЧП.

"Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом airBaltic. Установив, что в крыло самолета ударила молния, летный экипаж принял решение немедленно вернуться в аэропорт Гамбурга для расследования инцидента в соответствии с установленными процедурами. Следует отметить, что в связи с высоким техническим развитием самолетов грозовые разряды сегодня не могут представлять угрозы для безопасности полетов и пассажиров", — сообщили в авиакомпании.

После инцидента техперсонал провел в Гамбурге полную техническую проверку самолета.

"Пассажирам, пострадавшим от отмены рейса, были предоставлены наиболее подходящие альтернативные рейсы, ваучеры на питание и гостиница, если авиакомпания не смогла предоставить альтернативные рейсы в тот же день. airBaltic приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", — резюмировали в компании.

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