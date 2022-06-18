В Кулдиге машина въехала в пруд, погиб человек

Сегодня ночью в волости Ранку Кулдигского края в результате ДТП погиб человек — машина въехала в пруд. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на место происшествия спасатели получили в 1.54 ночи. Человек, которого работники службы встретили на месте, рассказал, что своими силами выбрался из затонувшей машины, но в ней, возможно, находится еще один человек.

Затонувшую машину лебедкой подняли на берег и нашли внутри погибшего. Работы на месте завершились в 6.43.

Также вчера вечером, в 22.20, служба получила вызов на водоем в Калнциемской волости Елгавского края. Там три человека застряли на плавучей конструкции в камышах — спасатели доставили их на берег.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 63 вызова — 22 на пожары, в том числе два лесных пожара, и 31 на спасательные работы, 10 вызовов были ложными.