В Кулдиге потушен пожар повышенной опасности

Во вторник в Кулдиге произошел пожар повышенной опасности — горело несколько хозпостроек и наружная стена жилого дома. Люди не пострадали, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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В 11:37 пожарные получили информацию о том, что на улице Рупниецибас горит сарай.

На месте было констатировано, что горят два дровяных сарая площадью 44 квадратных метра, крыша гаража площадью 32 квадратных метра, стена и крыша погреба площадью 12 квадратных метров и внешняя стена жилого дома площадью 10 квадратных метров.

В 13:39 пожар повышенной опасности удалось ликвидировать. Люди не пострадали.