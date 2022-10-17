В Кулдиге во время охоты подстрелили охотника

В субботу, 15 октября в Кулдигском крае во время охоты ранили охотника. Информацию порталу Delfi подтвердил руководитель отдела охоты Государственной лесной службы (VMD) Валтерс Лусис.

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Выстрел произошел, когда некий охотник стрелял по животным, находившимся на линии охотников. Стрельба по линии охотников является грубым нарушением правил, признал Лусис порталу Delfi.

Гладкоствольная охотничья пуля попала раненому охотнику в бок и не задела внутренние органы, поэтому тяжелого ранения охотник не получил.

Государственная лесная служба определила стрелявшего, его призовут к ответственности, сообщил руководитель VMD.

Стрельба по охотникам чаще всего происходит в результате нарушений правил охоты.