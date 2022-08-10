В среду в Кулдиге загорелось производственное здание, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на улицу Мейстару поступил в 11.39. Пожарные констатировали, что здание горит уже открытым пламенем и огонь быстро распространятся, есть угроза, что он перекинется на крышу соседнего здания.

Работу спасателей осложняет тот факт, что внутри находятся баллоны с кислородом, а также что под жаром пламени стала деформироваться крыша.

На месте работают более 20 пожарных, задействованы шесть автоцистерн и автолестницы.