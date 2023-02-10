В Кулдигском края два человека на квадроцикле въехали в пруд, один погиб
Foto: F64

В четверг в Рендской волости Кулдигского края квадроцикл с двумя людьми въехал в пруд, один из людей погиб. Возможно, речь идет о бизнесмене Борисе Остробороде, основателе бренда Sela.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, информация о несчастном случае появилась в четверг утром. Одному из людей, ехавших на квадроцикле, удалось выбраться на берег своими силами, второму нет. Спасатели нашли в водоеме его тело.

Вчера сообщалось о гибели Бориса Остроборода, основателя бренда Sela. "Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась и Боря утонул", — написал его брат Аркадий Пекаревский. Возможно, это тот же самый случай.

За сутки зарегистрировано 114 ДТП, в них было 12 пострадавших и один погибший.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D