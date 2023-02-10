В Кулдигском края два человека на квадроцикле въехали в пруд, один погиб

В четверг в Рендской волости Кулдигского края квадроцикл с двумя людьми въехал в пруд, один из людей погиб. Возможно, речь идет о бизнесмене Борисе Остробороде, основателе бренда Sela.

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Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, информация о несчастном случае появилась в четверг утром. Одному из людей, ехавших на квадроцикле, удалось выбраться на берег своими силами, второму нет. Спасатели нашли в водоеме его тело.

Вчера сообщалось о гибели Бориса Остроборода, основателя бренда Sela. "Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась и Боря утонул", — написал его брат Аркадий Пекаревский. Возможно, это тот же самый случай.

За сутки зарегистрировано 114 ДТП, в них было 12 пострадавших и один погибший.