В Курземе подростков катали на веревке за машиной: погибла 14-летняя девушка

В четверг в Талсинском крае погибла 14-летняя девушка, которую катали на привязанном к автомобилю мешке, сообщает пресс-служба Госполиции.

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Несчастный случай произошел в волости Вирбу. Сотрудники полиции установили, что 19-летний водитель Audi катал знакомых на привязанном к машине мешке от минеральных удобрений. В мешок они положили матрас и камеры.

На мешке катались двое подростков. На повороте мешок вылетел с проезжей части и оказался в канаве. Один из подростков успел соскочить с мешка, 14-летняя девушка ударилась о дренажную трубу и ствол дерева. Вызванные на место происшествия врачи неотложной медицинской помощи пытались спасти жизнь пострадавшей, но она от полученных травм скончалась на месте.

Водитель, управлявший автомобилем, не находился в состоянии опьянения. Начат уголовный процесс в связи с нарушением правил эксплуатации транспортных средств, если это привело к смерти человека. Согласно Уголовному закону, виновному может грозить до восьми лет лишения свободы и лишение прав на срок до пяти лет.

Пресс-служба Госполиции отмечает, что это не первый случай подобных развлечений этой зимой. В соцсетях было опубликовано несколько записей, на которых видно, как жители Латвии катаются по снегу за автомобилями. Представитель госполиции Мадара Шершнева отметила, что такие действия могут быть опасными не только для тех, кто в них участвует, но и для всех участников дорожного движения.