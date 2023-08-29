В Курземе полиция выдворила из семей четырех агрессивных мужей

В минувшие выходные Государственная полиция, выехав на семейные конфликты, приняла четыре решения об отделении агрессивных мужей от семей. В одном случае конфликт произошел в присутствии детей и был начат административный процесс об эмоциональном насилии над детьми, рассказали порталу Delfi в полиции.

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25 августа около 17 часов Госполиция выехала на семейный конфликт в Бартской волости Южнокурземского края. На месте происшествия выяснилось, что произошел конфликт супругов – мужчина психологически терроризировал женщину и угрожал ей. В тот же день в 21:40 полиция выезжала на еще один семейный конфликт в Медзской волости, где мужчина нанес женщине телесные повреждения.

26 августа около 10 часов аналогичный вызов поступил в Салдусе, где мужчина во время конфликта также нанес жене телесные повреждения. Затем около 12 часов последовал вызов в Лиепаю, где агрессивный мужчина выбрасывал вещи из квартиры на улицу через балкон.

На месте происшествия сотрудники полиции приняли решение разлучить мужчину с семьей и начали два административных процесса - за эмоциональное насилие над ребенком, поскольку конфликт произошел в присутствии детей, и за нарушение общественного порядка и общепринятых норм поведения.

Во всех случаях правоохранительные органы решили отделить агрессоров от семей. Такое решение может быть применено на срок до восьми суток, но суд может продлить этот срок, применив временную защиту от насилия. Это решение действительно до тех пор, пока одна из сторон не обратится в суд с заявлением о его отмене.

Госполиция призывает всех, кто сталкивается с угрозой насилия, пользоваться своим правом на защиту. Помочь в таких случаях также могут социальные службы и неправительственные организации. Окружающие также не должны молчать о насилии и сообщать о нем в полицию.