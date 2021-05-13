В Курземе полиция за неделю получила более десяти заявлений о мошенничестве в интернете

Курземское региональное управление Государственной полиции в течение недели получило более 10 заявлений о разных случаях или попытках мошенничества в интернете, сообщили в полиции. В большинстве случаев преступникам это удалось.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В частности, поступила информация от жителя Лиепаи о том, что, используя фейковую страницу компании DPD, у него со счета сняли 100 евро. "Мы ранее уже информировали о подобных случаях мошенничества и это происходит следующим образом - лицо присылает ссылку на фейковый портал, который очень напоминает домашние страницы Omniva или DPD, с призывом ввести данные расчетной карты. Таким образом мошенники снимают со счета деньги", - пояснили в полиции.

В свою очередь, от жительницы Вентспилса была получена информация о том, что она на одном из порталов с целью снять деньги ввела свои банковские данные, в результате с ее банковского счета на счет незнакомого человека было переведено более 600 евро. Также некий житель Вентспилса информировал полицию о том, что он получил смс - якобы ссылку из своего банка, он заполнил все данные и нажал "подтвердить", после чего с его счета пропали 600 евро.

Также были получены сообщения о том, что лица откликнулись на объявления о покупке товаров, перевели деньги, а товар так и не получили, или наоборот - пострадавшие товар отправили, но не получили деньги.

Полиция призывает жителей быть бдительными и не отправлять товар до того, как не получена гарантия того, что будет произведена оплата. То же самое касается предварительной оплаты до того, как вы еще не видели сам товар.

Также полиция напоминает ни в коем случае не вводить свои личные данные и данные банковского счета на порталах, ссылки на которые прислали незнакомые лица.

Если вы заметили, что с вашего счета пропали деньги, нужно незамедлительно связаться со своим банком, а также обратиться в полицию с заявлением, отправив его почте pasts@vp.gov.lv или через портал www.latvija.lv.