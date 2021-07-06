В Курземе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий погиб один человек, пострадали еще 15, сообщает Госполиция.

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Среди пострадавших были один пешеход и четыре велосипедиста.

За сутки на дорогах Латвии задержано четыре водителя в состоянии алкогольного опьянения и один водитель под воздействием наркотических веществ. За превышение разрешенной скорости движения оформлено 185 протоколов.

В целом за прошедшие сутки полиция оформила 358 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.