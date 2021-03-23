В квартире найден убитый мужчина: полиция задержала его приятельницу
Foto: LETA

По подозрению в убийстве в Валмиере мужчины задержана женщина 1954 г.р.. Расследование продолжается, подозреваемая арестована.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В марте Валмеирский участок Видземского регионального управления Государственной полиции получил информацию о том, что в одном из домов найден труп мужчины 1967 г.р.. Полиция начала уголовный процесс по части 13-й Уголовного закона — преступление против здоровья.

В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчине были нанесены телесные повреждения, повлекшие смерть. Подозреваемая в совершении преступления женщина была знакома с погибшим. Ранее она уже попадала в поле рения правоохранительных органов за различные правонарушения.

Начатый уголовный процесс был переквалифицирован по статье — убийство. В ходе интересов следствия более подробные комментарии полиция пока не предоставляет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее