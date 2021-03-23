В квартире найден убитый мужчина: полиция задержала его приятельницу

По подозрению в убийстве в Валмиере мужчины задержана женщина 1954 г.р.. Расследование продолжается, подозреваемая арестована.

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В марте Валмеирский участок Видземского регионального управления Государственной полиции получил информацию о том, что в одном из домов найден труп мужчины 1967 г.р.. Полиция начала уголовный процесс по части 13-й Уголовного закона — преступление против здоровья.

В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчине были нанесены телесные повреждения, повлекшие смерть. Подозреваемая в совершении преступления женщина была знакома с погибшим. Ранее она уже попадала в поле рения правоохранительных органов за различные правонарушения.

Начатый уголовный процесс был переквалифицирован по статье — убийство. В ходе интересов следствия более подробные комментарии полиция пока не предоставляет.