В квартире найден убитый мужчина с ножевым ранением

Как сообщает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 5 декабря в Елгаве в одной из квартир обнаружили тело 42-летнего мужчины с ножевым ранением. В тот же день полиции удалось задержать подозреваемого.

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По данным ЗРУП, информация об убитом поступила на пуль дежурного в ночь на субботу. В тот же день полиция задержала подозреваемого 1960 г.р. Ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.

В полиции сообщили, что между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, который завершился поножовщиной. Следствие продолжается.