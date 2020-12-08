В квартире найден убитый мужчина с ножевым ранением
Foto: F64

Как сообщает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 5 декабря в Елгаве в одной из квартир обнаружили тело 42-летнего мужчины с ножевым ранением. В тот же день полиции удалось задержать подозреваемого.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным ЗРУП, информация об убитом поступила на пуль дежурного в ночь на субботу. В тот же день полиция задержала подозреваемого 1960 г.р. Ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.

В полиции сообщили, что между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, который завершился поножовщиной. Следствие продолжается.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов