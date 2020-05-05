В квартире найдена женщина с ножевым ранением в горло

В Мадоне полиция задержала 57-летнего мужчину, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своей знакомой.

По данным пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 2 мая был получен вызов от сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, которые обнаружили в одной из квартир в Мадоне женщину с ножевым ранением в горло.

На месте происшествия полицейские выяснили, что между пострадавшей и ее знакомым произошел конфликт на бытовой почве, который закончился госпитализацией женщины.

По делу начат уголовный процесс за попытку убийства. Подозреваемый 1963 г.р. задержан и оставлен под арестом. Следствие продолжается.