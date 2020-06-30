В квартире найдено тело убитой женщины: на теле констатированы ножевые ранения

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 28 июня в Добеле удалось задержать подозреваемого в убийстве женщины.

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Как отмечают в ЗРУП, вечером 26 июня в квартире одного из домов в волости Ауру была найдена женщина 1976 г.р., у которой констатировали многочисленные ножевые ранения. На место происшествия прибыла бригада Службы неотложной медицинской помощи, однако пострадавшая скончалась в скорой.

По делу был начат уголовный процесс, и уже 28 июня подозреваемого задержали. Установлено, что в день трагедии 53-летний мужчина вместе с женщиной распивали алкоголь, а затем накинулся на нее с ножом. Известно, что задержанный ранее уже семь раз судим, в том числе и за особо тяжкое преступление против жизни и здоровья. В организме подозреваемого на момент задержания зафиксировали 2,77 промилле.

Следствие по делу продолжается. В том случае, если суд признает мужчину виновным, ему грозит либо пожизненное заключение, либо от 5 до 20 лет лишения свободы с последующим полицейским надзором на 3 года.