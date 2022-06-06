В квартире нашли женщину с ножевыми ранениями: подозреваемый упал с 5-го этажа

По сообщению Курземского регионального управления полиции, в ночь на 4 июня в Лиепае сотрудники Службы неотложной помощи получили вызов в микрорайон зеленая роща, где в одной из квартир нашли женщину с колотыми ранениями.
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Кроме того, на месте происшествия был найден и пострадавший мужчина: он выпал из окна на пятом этаже. Оба пострадавших доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Как отмечает "Курземес вардс", по предварительным данным, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. По делу начат уголовный процесс.
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