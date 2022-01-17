В квартире обнаружено тело убитой женщины, подозреваемый задержан

В пятницу, 14 января в квартире в волости Алсвики обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый задержан и арестован, сообщили в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия в 14.20. Погибшая - 1978 г.р. По подозрению в убийстве задержан мужчина 1984 г.р.. В воскресенье, 16 января суд избрал меру пресечения — арест. Более подробную информацию полиция не предоставляет.

Начат уголовный процесс по статье - нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 15 лет.