В Кыргызстане задержали гражданина Латвии с поддельным паспортом
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Кыргызские пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол — автодорожный" задержали гражданина Латвии за попытку незаконного пересечения государственной границы.

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По данным пресс-центра Пограничной службы ГКНБ КР, гражданин Латвии Л.Т. (1985 г.р.) направлялся из Кыргызстана в Казахстан. Во время пограничного контроля он предъявил также паспорт гражданина Кыргызстана, имеющий признаки частичной подделки.

Кроме того, оказалось, что при досмотре вещей он заклеил камеры личных электронных носителей. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали компетентным органам.

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