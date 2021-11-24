В Латгале два пьяных водителя попытались дать взятку полицейским
Foto: Valsts polcija

На минувшей неделе сотрудники полиции Латгальского региона зарегистрировали два случая взяточничества, сообщили в Госполиции.

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Во вторник, 16 ноября, около 9.35, в Балтинавской волости Балвского края стражи порядка остановили автомобиль Audi A4. Водителю транспортного средства — мужчине 1971 года рождения — была проведена проверка концентрации алкоголя на выдохе. В ходе проверки выяснилось, что мужчина сел за руль в состоянии опьянения — концентрация алкоголя составила 2,49 промилле.

Для избежания административного процесса, водитель предложил полицейским взятку в размере 20 евро.

Похожий случай произошел в воскресенье, 21 ноября, около 8.44 в Свентской волости Аугшдаугавского края, где был остановлен автомобиль VW Sharan. Водителем транспортного средства оказался мужчина 1984 года рождения, концентрация алкоголя на его выдохе составила 1,1040 промилле. Мужчина также предложил стражам порядка взятку, чтобы избежать наказания.

В связи с обоими случаями начаты уголовные процессы по 1-й части 323-й статьи Уголовного закона — за предложение взятки. За это нарушение может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа.

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