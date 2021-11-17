В Латгале полицейские обнаружили более 100 тысяч контрабандных сигарет и алкоголь неизвестного происхождения
Foto: F64

На минувшей неделе в нескольких местах в Латгале было обнаружено большое количество нелегальных сигарет и алкоголя, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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В понедельник, 8 ноября, в связи с незаконным оборотом подакцизных товаров полиция на железнодорожной станции в Краславе проверила грузовой поезд. В одном из вагонов было обнаружено 100 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Во вторник, 9 ноября, оперативные мероприятия продолжились, в результате чего стражи порядка раскрыли связь женщины 1979 года рождения с незаконным оборотом подакцизных товаров. В ее собственности в Даугавпилсе было обнаружено 15 400 табачных изделий без латвийской акцизной марки.

Между тем в среду, 10 ноября, в Даугавпилсе полицейские нашли у женщины 1966 года рождения 30 500 сигарет с белорусскими акцизными марками и 26 литров алкоголя неизвестного происхождения.

В соответствии с третьей частью 221-й статьи Уголовного закона о незаконном производстве, хранении, транспортировке или реализации табачных изделий или алкогольных напитков возбуждено несколько уголовных дел. За данное нарушение может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа, с конфискацией имущества или без и с пробационным надзором на срок до трех лет или без.

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