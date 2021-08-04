В Латгале в ДТП погиб человек

Во вторник, 3 августа, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Латгале погиб один человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Как рассказала старший специалист Латгальского регионального управления Государственной полиции Ласма Курсите, 3 августа в 9.38 в Нагльской волости Резекненского края мужчина 1962 г. рожд. не справился с управлением автомобилем Volvo V40, в результате автомашина съехала с дороги и перевернулась. Водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.

В результате аварии пострадал пассажир 1962 года рождения, которого доставили в ближайшее медицинское учреждение с различными травмами и переломами.

По словам Курсите, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, и полиция выясняет обстоятельства происшествия.

За весь вторник в ДТП пострадали 17 человек, из них трое пешеходов и один велосипедист.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 121 дорожно-транспортное происшествие, 17 из которых были с пострадавшими.

Оформлено шесть протоколов о вождении в нетрезвом состоянии, 168 за превышение скорости и всего 437 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.