В Латгале в пожаре пострадал человек

В пятницу, 2 сентября, в пожаре в Малиновской волости Аугшдаугавского края пострадал один человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вчера в 14.41 поступил вызов из Малиновской волости Аугшдаугавского края, где в квартире трехэтажного дома горели бытовые вещи, диван и окно на площади в 17 квадратных метров. Перед прибытием VUGD на место происшествия из здания был спасен один человек, пострадавший при пожаре. В 16.59 пожар был потушен.

В свою очередь, в 19.23 VUGD получила вызов на улицу Дзинтару в Вентспилсе, где горела стена ангара, площадь возгорания составила 15 квадратных метров, также горели гранулы на площади в пять квадратных метров. Пожар был потушен в 21.48.

Также вчера в Смардской волости Тукумского края пожарные указали путь человеку, который заблудился в лесу, с помощью сигнала автоцистерны.

За минувшие сутки VUGD получила 46 вызовов — 12 были связаны с тушением пожаров, 23 со спасательными работами, 11 вызовов оказались ложными.